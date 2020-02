È raggiante il patron e sindaco Luigi Brugnaro, in trasferta a Pesaro per seguire la sua Umana Reyer. «Questa Coppa Italia la dedichiamo a tutti i giovani della Venezia Metropolitana e a tutti gli Italiani che si sono preoccupati per l'acqua eccezionale del 12 novembre scorso».

Quell'evento ha dato forza anche agli orogranata?

«Sì, ha dimostrato che il nostro modello e i nostri sacrifici sono un esempio per tutti. Ma voglio ringraziare ancora tutti quelli che ci hanno aiutato con la loro vicinanza. Un pensiero va anche agli avversari: saluto tutti i cari amici di Brindisi».

E coach De Raffaele gli fa eco: «Essere coesi ed essere sulla stessa riga permette di fare delle cose di alto livello. Abbiamo fatto una grande prestazione difensiva: non è banale tenere Brindisi a 67 punti totali. Noi, però, abbiamo cercato di limitare Banks e abbiamo mostrato una grande difesa. Devo ringraziare i miei giocatori che mi seguono in tutto: senza quella connessione tecnico-tattica non puoi ottenere questi risultati».

Poi il grazie al patron: «Sì a Brugnaro, Casarin e tutta la Reyer. Siamo una società che si compatta nei momenti difficili: questo ha fatto la differenza. Godiamoci questo risultato. È una Coppa Italia vinta con grande umiltà. Ma senza retorica non dimentico il mio collega Frank Vitucci che non esce sconfitto, voglio fare i complimenti a lui e ai suoi tifosi. ».

