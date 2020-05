LE SVOLTE

Il Sei Nazioni e il Sanzaar che gestisce il Championship annunciano il primo passio verso il calendario globale del rugby, dove saranno armonizzate le competizioni di nazionali e club dei due emisferi. Il board del Pro 14 e la Federazione italiana annunciano la pioggia di milioni in arrivo con l'acquisto del 28% delle quote del torneo da parte del fondo di investimenti Cvc (lo stesso che offre miliardi alla Lega Calcio italiana di Serie A) e l'ingresso come socio paritario della Fir dopo un decennio in cui gli italiani hanno pagato per partecipare.

Le due ufficializzazioni sono arrivate ieri, confermando le indiscrezioni circolate e le indicazioni di World Rugby. È l'inizio della rivoluzione degli emisferi. È l'ulteriore step del marcato sviluppo verso il business, iniziato con la prima Coppa del mondo (1987), proseguito con la svolta del professionismo (1995), l'ingresso dell'Italia nel 6 Nazioni (2000) e dell'Argentina nel Championship (2007).

RIVOLUZIONE DEGLI EMISFERI

«A seguito di alcuni meeting in marzo, Sanzaar e Sei Nazioni - scrivono i due enti - hanno lavorato per sviluppare e concordare proposte relative a un calendario globale allineato. Anche se potrebbero esserci preferenze diverse, le Federazioni nazionali hanno adottato una mentalità che ha cercato di eliminare gli interessi personali riconoscendo che le gare internazionali e dei club possono avere vantaggi reciproci da una gestione corretta, atta a far prosperare entrambe». Poi l'elenco dei sette principi ispiratori del calendario, fra cui: «Delineare al meglio le finestre delle competizioni nazionali, continentali e internazionali per elevarne il livello di competitività. Definire percorsi chiari per le nazioni emergenti, attraverso test match sempre più inclusivi». Lo sbocco dovrebbero essere il 6 e 4 Nazioni giocati in contemporanea a marzo-aprile, i test estivi e autunnali sostituiti da una Nations Cup a fasce di merito in ottobre novembre.

Sull'altro fronte «il board di Guinness Pro 14 annuncia di aver finalizzato un importante investimento in partnership strategica con Cvc Capital Partners Fund VII, che consentirà alla manifestazione di lavorare a pieno potenziale negli anni a venire in nazioni chiave del panorama rugbistico. In base all'accordo, acquisirà il 28% del Pro 14 da Celtic Rugby Dac, le cui Federazioni membre manterranno la maggioranza del 72%. Quale parte dell'accordo, la Federazione italiana diventerà socio paritario e riceverà una parte dell'investimento».

L'ACQUISTO DEL 28%

Il Pro 14 non fa cifre, ma si parla di un gruzzolo di circa 140 milioni di euro dei quali un ventina toccheranno all'Italia. E qui c'è il trucco. La Fir diventa socia paritaria formalmente, ma non economicamente. La ripartizione dei 140 milioni sarebbe fatta in dodicesimi, in base alle squadre iscritte al Pro 14 e alle dimensioni del mercato, non in quarti. L'Italia con 2 (Benetton, Zebre), incasserebbe la metà di Irlanda e Galles (4). Sarebbe bello sapere quanto prende la Scozia, anch'essa con 2. Il Sudafrica non c'è nell'accordo, per giocare paga.

Il presidente federale Alfredo Gavazzi è comunque felice. È un traguardo che inseguiva da anni, gli va dato atto di averlo tagliato in qualche modo: «L'ingresso di Fir tra i soci paritari di Celtic Rugby Dac completa un lungo percorso e consolida la posizione del nostro movimento sulla scena europea. In un momento storico particolare e complesso come quello che stiamo attraversando, questo accordo ci permette di proseguire nel processo di crescita nel nostro Paese ad ogni livello, ripercuotendosi positivamente non solo su Benetton e Zebre ma, più in generale, sullo sviluppo armonico di tutto il rugby italiano, dalla base al vertice»

Ivan Malfatto

