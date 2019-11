CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DEBUTTANTITOKYO A vedere la lista delle novità, il Salone di Tokyo sembra un evento locale, se non fosse che l'industria automobilistica nipponica è una potenza mondiale e di certo non ha alcuna voglia di ripiegarsi su se stessa. Per questo il Tokyo Big Sight ha fatto da passerella per debutti di calibro, come quello della Honda Jazz di quarta generazione che in patria si chiama Fit, nel mondo ha venduto circa 8 milioni di unità, ma in Europa non ha mai avuto la fortuna che meritava. Anche stavolta ha la carrozzeria da piccolo monovolume...