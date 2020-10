LE ALTRE PARTITE

Quagliarella spaventa un'Atalanta a trazione anteriore, ma disattenta dietro graziandola dal dischetto, Thorsby fa il bis e, nonostante l'illusione del rigore di Zapata, è Jankto a chiudere sul 3-1 una partita dalle mille emozioni. La Dea, pur manovriera, punge poco e non riesce a riscattare il ko di Napoli prima del trionfo all'esordio in Champions col Midtjylland, mentre la Samp allunga a tre la propria serie positiva raggiungendo a quota 9 i più quotati avversari. In campo sembra esserci una squadra sola. I bergamaschi però non hanno fatto i conti con l'abitudine della propria difesa a uscire troppo alta e soprattutto alla vena di Quagliarella, a segno ormai da quattro giornate di fila e bravo a convertire di sinistro sotto la traversa. Dal 20' riparte il quasi monologo atalantino ma la squadra di Ranieri spreca la possibilità di chiudere sul 2-0: al 45' Sportiello intercetta il rigore a mezz'altezza. Nella ripresa accorcia Zapata dal dischetto (35'), chiude Jankto.

Nel posticipo serale la Lazio doma il Bologna all'Olimpico e ottiene la prima vittoria in campionato (2-1). Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale gli emiliani si sono visti annullare dal Var un gol di Svanberg, la squadra di Inzaghi colpisce nella ripresa con Luis Alberto (54') e Immobile (56'). Accorcia De Silvestri al 91'.

