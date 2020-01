MERCATO

MILANO A pochi giorni dal termine della finestra di mercato invernale prevale la tendenza a chiudere le trattative in maniera definitiva. È il caso dell'Inter che, nelle prossime ore, dovrebbe annunciare Christian Eriksen dal Tottenham, ma non solo. La Juve e il Psg lavorano allo scambio fra De Sciglio e Kurzawa e la trattativa sembra davvero in dirittura d'arrivo, al punto che Thomas Tuchel, allenatore della squadra parigina, non ha convocato il giocatore per la sfida contro il Lilla, valida per la Ligue 1. La Roma è a un passo da Carles Perez del Barcellona, destinato a sostituire l'infortunato Zaniolo: lo spagnolo arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni. Mancano solo i dettagli fra il club giallorosso e il giocatore che non rientra nei piani del nuovo allenatore dei blaugrana, Quique Setien. La Roma ha messo le mani anche su un altro spagnolo, Gonzalo Villar dell'Elche, mentre il giovane Antonucci andrà in Portogallo al Vitoria Setubal.

MILAN SU ROBINSON

Dani Olmo, fantasista spagnolo della Dinamo Zagabria, non può più essere l'oggetto del desiderio del Milan, ma anche del Barcellona, dal momento che il club croato lo ceduto a titolo definitivo al Lipsia, capolista della Bundesliga. Dani Olmo, classe 1998, ha firmato un contratto che lo lega al club tedesco fino al 2024. Il club rossonero tenta di consolarsi con Antonee Robinson del Wigan, che dovrebbe prendere il posto di Ricardo Rodriguez, più vicino ai turchi del Fenerbahce. Il cartellino di Robinson è valutato circa 12 milioni di euro, ma il Milan punta a non spendere più di 10 milioni. Toccherà a Boban il compito di convincere i dirigenti inglesi a scendere a più miti pretese.

Il West Ham ha messo gli occhi su Seko Fofana, centrocampista dell'Udinese, il cui cartellino è valutato intorno ai 15 milioni di euro. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe sbloccarsi e l'ivoriano prenderebbe così la strada di Londra per giocare con la maglia degli Hammers.

L'ex terzino del Benevento, Bacary Sagna, classe 1983, è a un passo dal Nantes, dopo avere chiuso la propria avventura nella Mls con la maglia del Montreal. Lo scrive L'Equipe. Infine, il Barcellona insiste per Rodrigo del Valencia, che viene valutato dal club dei pipistrelli una sessantina di milioni. I dirigenti blaugrana non possono però permettersi una cifra simile al momento. Trattativa difficile, dunque, e ruolo di centravanti ancora scoperto dalle parti del Camp Nou dopo il grave infortunio occorso all'uruguagio Luis Suarez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA