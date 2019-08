De Paul sempre nel radar della Fiorentina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MERCATOOggi pomeriggio alla Dacia Arena per la prima partita della domenica calcistica Rodrigo De Paul scenderà regolarmente in campo con il numero 10 sulle spalle, anche se la sicurezza che lo stesso possa avvenire nelle giornate successiva nessuno può garantirla al popolo bianconero, perché sulle sue tracce la Fiorentina non ha per nulla intenzione di spegnere i fari. La pista non è caldissima, anche perché l'Udinese non sembra avere intenzione di lasciare partire il suo gioiello a poco dalla conclusione del mercato. Come rilanciato...