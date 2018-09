DE PAUL-MEITÈ, PERLE AL FRIULI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE E' il verdetto più giusto: Udinese e Torino si sono sostanzialmente equivalse quasi in tutto, sicuramente come occasioni (poche a dire il vero), anche se i granata sostengono che la rete di Bereguer all' 11 del primo tempo, sul risultato di 0-0, fosse regolare accusando oltretutto Valeri di aver fischiato prima della conclusione dell'azione, ovvero prima che il pallone colpito di testa da Berenguer, entrasse in porta. E' stata comunque una buona gara con due gol di ottima fattura tra due squadre che palesano ancora difetti, ma che sono...