UDINE Tre punti importantissimi, sofferti, sicuramente meritati e l'Udinese si allontana dalla zona rossa dove si trova invece il Genoa che pur non ha demeritato. Gotti ha riproposto l'undici che aveva pareggiato contro il Sassuolo senza prendere gol; ha avuto pienamente ragione, la squadra ha evidenziato solidità in difesa per poi affidarsi al suo uomo di maggior spessore, De Paul per sperare nella giocata vincente. Come puntualmente si è verificato.

L'argentino è stato il migliore, ma non va sminuita la prestazione del collettivo. Gotti è stato anche coraggioso mandando in campo Mandragora, rimasto in disparte per cinque mesi dopo l'operazione di ricostruzione del crociato del ginocchio destro. Il coraggio del tecnico di Contarina è stato ben riposto: nella fase calda del match, Mandragora ha risposto forse oltre le migliori aspettative. Solo nel finale l'Udinese ha sofferto, ma il Var (gol di Scamacca annullato per fuorigioco di pochissimo) l'ha salvata.

PRUDENZA

Nei primi 20' le squadre hanno evitato di scoprirsi, il gol è cercato senza la necessaria convinzione, con cadenze compassate, tanto che le difese non hanno corso rischi. Poi il Genoa si è fatto pericoloso: al 22' su cross da sinistra di Pellegrini, la difesa bianconera si è persa Bani che ha colpito di testa da posizione invitante spedendo alto. È un momento favorevole ai grifoni, Lareger e Sturaro fanno un gran lavoro, Pellegrini è attivo sulla sinistra, per contro in casa friulana, Pereyra e De Paul vanno ad intermittenza, in avanti Pussetto è facile preda dell'avversario, mentre Okaka si dimostra un cliente difficile per il Grifone.

MOMENTO-CHIAVE

Il Genoa continua a farsi preferire, ma ecco che al 34' subisce il gol: Perin di piede cerca di servire sulla destra Ghiglione anticipato di testa da Samir, palla a Okaka bravissimo a evitare due uomini sul vertice alto dell'area, a servire l'accorrente Pereyra che a memoria gira a De Paul: l'argentino trova l'angolino alla destra di Perin che nulla può. Sino a quel momento il numero 10 dell'Udinese si era visto poco, ma uno come lui è sempre in grado di offrire giocate capolavoro. Poi il Genoa ci prova, ma si capisce che non ha ancora assorbito la botta infertagli da De Paul. In pieno recupero perde Biraschi, sospetta distorsione della spalla sinistra.

Il secondo tempo vede il Genoa più deciso, ma l'Udinese chiude bene, Musso è disoccupato. Cresce De Paul, migliora Zeegelaar utile anche nella seconda fase. Poi a metà ripresa ecco che Gotti richiama l'ammonito Arslan e fa rientrare Mandragora al rientro a cinque mesi dall'intervento. Esce pure Pussetto per Lasagna. In pieno recupero Musso si esalta su tiro ravvicinato di Bani. Poi Scamacca va in gol. Ma la gioia del Genoa dura poco a causa del Var. Infine viene espulso Perin per fallo da ultimo uomo su Stryger.

