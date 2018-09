DE MARCHI, COLPO DA MAESTRO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMODal 5 settembre 2015 al 5 settembre 2018: ci sono voluti tre anni esatti per rivedere Alessandro De Marchi tagliare per primo il traguardo. Anche in quell'occasione il trentaduenne friulano si era imposto in solitaria alla Vuelta di Spagna, ma quella ottenuta ieri nella Mombuey-Ribeira Sacra di 208 km ha un sapore speciale, proprio perché il successo mancava da troppo tempo. Il Rosso di Buja nel 2014 conquistò il premio della combattività del Tour de France, riconoscimento ideale per un ciclista che ci prova sempre, magari partendo...