L'AFFONDO

NAPOLI De Luca va all'attacco della Juve. Durissime le parole del governatore della Campania in diretta Facebook. «Il Napoli non è partito perché era in quarantena. La Juventus con il suo presidente ha fatto una dichiarazione penosa, imbarazzante: siccome c'è il protocollo andiamo allo stadio».

BOTTA AD AGNELLI

Un attacco duro, frontale, nei confronti di Andrea Agnelli che aveva rilasciato alcune dichiarazioni a Sky domenica sera dall'Allianz Stadium spiegando i motivi della presenza della Juventus allo stadio «Il presidente della Juventus credo sia appassionato oltre che di pallone anche di filosofia, mi permetto di citare Schopenauer: la gloria bisogna conquistarla, l'onore basta non perderlo. Se mi fossi comportato così sentirei di aver perduto l'onore sportivo». Un fiume in piena il Governatore della Campania. «Mi domando - ha aggiunto - cosa rimane in questi atteggiamenti dello spirito sportivo? Parliamo di sport, di valori, di competizione onesta. Ma come si può ridurre tutto alla meschinità di voler vincere contro avversari messi in quarantena dall'Asl?». Juve e Napoli sono in attesa della decisione del giudice sportivo che arriverà non prima di mercoledì. E De Luca ha parlato anche del protocollo Figc. «La Figc ha fatto un protocollo in deroga alle disposizioni del ministero e della Regione relative ai positivi e si è aperto un piccolo polverone su Juventus-Napoli. La Juventus si è basata su questo protocollo, che è un atto privato che non conta niente dal punto di vista della legge e della sanità. I calciatori sono sottoposti alle stesse regole di cittadini. Il Napoli con due calciatori positivi ha investito del problema le Asl che hanno fatto esattamente quello che prevede la legge, il ministero della Salute. E cioè ha messo in isolamento domiciliare i contatti stretti per fare i tamponi e assicurarsi che siano negativi». La salute al primo posto e massima attenzione in un momento in cui il numero dei contagiati al Covid 19 sono in continuo aumento in tutt'Italia e in particolare proprio in Campania.

LA CRITICA A MANCINI

Il Governatore De Luca ha poi sottolineato con ironia: «Non sono arrivati i ringraziamenti alle Asl e al Napoli perché abbiamo evitato di contagiare Ronaldo. Se il Napoli fosse andato in allegria a Torino magari dopo una settimana c'era Ronaldo positivo, avremmo conquistato il titolo del New York Times per la gloria dell'Italia». De Luca ha criticato anche le parole del ct della nazionale Roberto Mancini sulla pari importanza di sport e scuola: «Persino il ct della Nazionale si è lasciato andare a una esternazione che si poteva risparmiare, lo dico con simpatia, ma ognuno deve fare il suo mestiere».

Roberto Ventre

