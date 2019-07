De Ligt: «Sono venuto alla Juve anche per Sarri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUI JUVETORINO Da bambino sognava di seguire le orme di Fabio Cannavaro, di cui aveva anche la maglia bianconera. La Juventus era nel destino di Matthijs de Ligt, che per sceglierla non ha avuto bisogno neppure dell'invito di Cristiano Ronaldo. «Quando ci siamo affrontati nella finale di Nations League mi ha chiesto di venire, è vero, ma avevo già deciso», rivela l'olandese, che Fabio Paratici ha strappato alla concorrenza di altre big assicurando all'Ajax 75 milioni di euro, cifra monstre per un difensore di 19 anni appena. «Il prezzo...