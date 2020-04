CALCIOMERCATO

MILANO Il calcio giocato è fermo, e tiene quindi banco quello parlato, fatto anche e soprattutto di mercato, visto che i telefoni di dirigenti e agenti sono caldi.

In Spagna scrivono di un deciso interessamento del Napoli per l'esterno offensivo del Real Madrid Lucas Vazquez, ipotizzando un possibile scambio con Fabian Ruiz. Sempre in Spagna, sono certi che Mino Raiola voglia portare Matthijs De Ligt al Real Madrid. Secondo il quotidiano ABC, l'olandese avrebbe infatti chiesto al suo agente di provare a piazzarlo fra le merengues.

A questo colpo potrebbe replicare il Barcellona prendendo Romagnoli dAl Milan, che con i rossoneri ha un contratto fino a giugno 2022, ma potrebbe partire. Il capitano milanista è anche il vero obiettivo della Lazio ed è nel mirino anche dell'Atletico Madrid, ma il Barcellona potrebbe battere tutti inserendo nell'operazione uno fra Rakitic e Rafinha.

IL FIGLIO DI HAGI

Intanto la Lazio sta monitorando il figlio d'arte romeno Ianis Hagi, che piace anche al Tottenham, secondo quanto ha detto a Sky UK Giovanni Becali, agente del centrocampista dei Rangers in prestito dal Genk. Ai biancocelesti, sempre a caccia di difensori, piacciono anche Kumbulla del Verona e Parisi dell'Avellino. In casa Roma si continua a pensare a Goetze, che si svincola dal Borussia Dortmund e si torna a parlare dello scambio Pinamonti-Perotti con il Genoa, che vorrebbe riportare in Liguria l'argentino, in scadenza di contratto con i giallorossi nel 2021. Il ds romanista Petrachi già in passato aveva provato a prendere Pinamonti, ma ora per concLudere questo scambio occorre l'ok dell'Inter, che vanta un diritto di prelazione sull'attaccante che già si era messo in evidenza nel Frosinone. La Roma sta pensando anche di riportare a Trigoria Frattesi, esercitando il diritto di recompra con il Sassuolo, che detiene il cartellino del centrocampista ora all'Empoli. Il brasiliano Bernard, che si è offerto perché vuole lasciare l'Everton, è stato messo in stand-by anche se piace a Fonseca. Un ex giallorosso, Iturbe, ha fatto sapere di voler tornare a giocare in Italia, e un'altra sua ex squadra, il Verona, ci sta facendo un pensierino.

