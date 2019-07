DE LIGT, FUTURO DA CAPITANO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MERCATOLa presentazione di Aaron Ramsey (oggi alle 14.30) rischia di essere oscurata dal fenomeno Orange: lo sbarco di Matthijs De Ligt infatti è previsto in giornata, con probabili visite mediche domattina. Ad attenderlo, dopo un blitz in Costa Azzurra, la maglia numero 4 e i tifosi in delirio, esattamente un anno dopo lo sbarco del marziano CR7. Al contrario di Ronaldo, però, l'ex capitano dell'Ajax è un investimento anche in prospettiva, per blindare un reparto d'eccellenza nei prossimi 10 anni. E dettaglio da non sottovalutare: nei...