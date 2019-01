De Laurentiis si scaglia sul Frosinone: «Che ci fa in A?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAFROSINONE Qualche anno fa era stato Claudio Lotito, presidente della Lazio, a preoccuparsi del fatto che il piccolo Frosinone dalla C fosse arrivato, ancorché attraverso campionati vinti in serie, per la prima volta nella storia in A. Stavolta, invece, ci ha pensato il numero 1 del Napoli Aurelio De Laurentiis, a sbeffeggiare il club giallazzurro che da più di tre lustri ormai, vede al vertice l'imprenditore ciociaro Maurizio Stirpe. «Ma che ci fa in A il Frosinone?». È stata questa uscita a gamba tesa da parte di De...