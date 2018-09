De Laurentiis difende Ancelotti: «Per assestarsi serve tempo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL KO DI GENOVANAPOLI Niente panico. È la parola d'ordine in casa Napoli dopo il pesante ko di Genova che ha ridimensionato l'entusiasmo dei tifosi. E per spegnere l'incendio sul nascere è sceso in campo il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, erigendo un muro a difesa di Ancelotti: «Ho sempre detto - ha spiegato - che le prime partite sarebbero state di assestamento di un allenatore che manca dall'Italia da parecchi anni. Ancelotti ha nel suo palmares tanti successi, ma quando si cambia è come ricominciare ogni volta da capo. Mi...