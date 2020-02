IL PERSONAGGIO

CONEGLIANO In quel club formato famiglia che si chiama Imoco Conegliano c'è una famiglia vera e propria che è stata protagonista (e i tifosi si augurano lo sia ancora a lungo) in tutti e nove i trofei vinti dal club trevigiano, l'ultimo dei quali è la Coppa Italia vinta domenica a Busto Arsizio. «Non c'è coppa senza Daniele Santarelli e Monica De Gennaro» si potrebbe sintetizzare dopo l'ultimo aggiornamento della bacheca Imoco: nove trofei in otto anni di vita, i primi tre dei quali finiti con zero titoli. De Gennaro, libero di Conegliano dal 2013, è la vera bandiera della squadra che ha iniziato ad alzare coppe con l'arrivo in panchina di Davide Mazzanti e di colui che all'epoca era il suo vice Daniele Santarelli, dall'estate 2017 primo allenatore delle pantere trevigiane e marito della stessa De Gennaro. Una coppia nella vita e nella professione che i tifosi gialloblù adorano, e che anche la dirigenza tiene in palmo di mano: «Per me Moki (soprannome di De Gennaro ndr) e Daniele sono un'estensione della nostra famiglia. Fatico a vedere Monica solo come una nostra giocatrice, e con Daniele ci vediamo anche al di fuori dell'àmbito sportivo. Insomma, ci siamo trovati» chiosa il presidente del club campione del mondo Piero Garbellotto, che risponde con il cuore alla domanda che tutti i tifosi delle pantere si pongono: «Quanto durerà questo idillio? Raccomando sempre prudenza, ma anche da un punto di vista affettivo speriamo il più possibile. Sono due persone dalle qualità umane e tecniche eccezionali. E non dimentichiamo che Carlo Parisi ha allenato Busto Arsizio per un decennio».

La 33enne De Gennaro, in scadenza di contratto con l'Imoco, non ha mai nascosto di amare Conegliano: «Qui sto bene, sono felice, per me è casa. Al futuro però non abbiamo ancora pensato». In attesa di una riconferma agognata da tutto il popolo gialloblù, il libero dell'Imoco e dell'Italia è stata determinante anche nella conquista della Coppa Italia. Lei però non si smentisce e anziché puntare i riflettori su di sé lo fa sull'intero gruppo, autore di scatenati balletti in spogliatoio dopo la vittoria: «Siamo una squadra competitiva e forte e questo permette anche a me di esprimermi al meglio. Stiamo dimostrando il nostro valore, non è facile partire da favorite e dimostrarlo. In finale di coppa abbiamo iniziato un po' contratte, poi ci siamo lasciate andare e si è visto nei set successivi. In campo ci divertiamo, questa è una nostra caratteristica anche in allenamento. La squadra è grandiosa perché ha voglia di non mollare mai e di lottare su tutti i palloni, anche quando è in vantaggio. I nostri prossimi obiettivi? Pensiamo a una partita alla volta, adesso ci godiamo questa vittoria che aspettavamo da due anni ma già giovedì a Budapest torneremo in campo per la Champions League». Che è rimasto l'unico trofeo di alto livello ad essere ancora assente nella bacheca dell'Imoco.

Luca Anzanello

