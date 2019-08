De Agostini promette: «Farò molti gol con il Pordenone»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIVINCITAServirebbero ore per visitare la casa dei De Agostini, con quella stanza museo, dove abita Gigi. Sono i mesi del Friuli, inteso anche come stadio, con il Pordenone al debutto in serie B, dopo 98 anni di storia. Nell'impianto dell'Udinese, dove la Spagna il mese scorso si è aggiudicata l'Europeo under 21. Stasera, dalle 21, su Dazn, c'è il Frosinone di un campione del mondo, Alessandro Nesta, nel 2006. Tricesimo non è lontana e lì Gigi custodisce i ricordi di quella grande carriera, dall'Udinese al Catanzaro, dalla Juve a...