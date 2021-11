Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROMA Stop alla doppia utenza su due dispositivi per la serie A: Dazn finisce ancora al centro delle polemiche, anche politiche. La notizia rilanciata dal Sole 24 Ore non vede ancora annunci ufficiali, ma fonti della tivù confermano l'intenzione di cambiare rotta, per tutelare il prodotto serie A. Entro la fine dell'anno arriverà agli abbonati la lettera in cui Dazn comunicherà lo stop all'opzione, col diritto di recesso dall'attuale...