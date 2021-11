Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VERTICETutto come prima, almeno per questa stagione. Per la gioia degli abbonati di Dazn. Fino al termine di questo campionato sarà ancora possibile l'utilizzo di due dispositivi in contemporanea (anche con connessione diversa) per accedere alle offerte. Questo è quanto è stato ribadito nell'incontro di ieri mattina al Mise tra il colosso inglese e il ministro Giancarlo Giorgetti e la sottosegretaria Anna Ascani. Al centro della...