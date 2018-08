Dazn flop, la rete non perdona ma le colpe sono condivise

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICA«Il calcio dove vuoi e come vuoi» recita lo spot DAZN che da mesi bombarda le case degli italiani. Peccato che solo una parte sia stata rispettata. La prima giornata di campionato, sacro rituale del bel paese, è stata un vero e proprio flop. Eh già perché se è vero che i tifosi di casa nostra, molti ancora in vacanza, hanno potuto gustarsi le partite su tablet, cellulari e televisioni. Peccato che quasi nessuno l'abbia vista come avrebbe voluto. Salti d'immagine, ritardi, segnale che s'interrompe e soprattutto scarsa qualità...