DAYE REGALA LA VITTORIA SULLA SIRENA

Il miglior Austin Daye della stagione mantiene Venezia in corsa per le Final Eight di Coppa Italia: il figlio d'arte firma 28 punti e 9 rimbalzi, compreso il tap-in della vittoria su una coriacea Roma a 3 decimi dalla fine. Il 79-77 finale riporta i campioni d'Italia all'interno dei primi 8 posti in classifica, ma per avere le finali di Coppa la Reyer dovrà vincere domenica contro la derelitta Pesaro e poi espugnare Brescia.

Con questi Daye e Watt (16), ogni impresa è possibile, ma servirà maggiore precisione al tiro da parte degli esterni ieri 10-36 complessivo unita a un approccio più aggressivo. Contro Roma, infatti, l'inizio negativo di Venezia dà coraggio agli ospiti, che toccano il +7 in avvio (10-17) e il +8 nella ripresa (52-60), e così trovano lo slancio per l'11-0 che rischia di essere decisivo: ma sul 72-77 del 38' firmato da Dyson (10), Buford (16), Alibegovic (14) e dall'ex di turno Kyzlink (13), Venezia trova il colpo di reni, con il 7-0 dato da una tripla di Daye, dal contropiede di Watt e poi dalla giocata decisiva, con Daye a correggere l'errore al tiro di Watt.

SOLITO THRILLER

Il thriller, poi, si conclude col tentativo di Buford che spaventa il Taliercio: il tiro da 20 metri colpisce tabellone e ferro, poi esce. Sarebbe stata una beffa clamorosa per Venezia e un colpaccio per Roma, che ora inserisce il veterano James White, lo scorso anno in A2 a Cento. Venezia resta a -10 dalla vetta, dato che la Virtus Bologna ha dominato il derby di Natale contro la Fortitudo: a decidere la prima sfida di Basket City nel massimo campionato dopo 10 anni è stato Weems (32).

Oggi Sassari punta a rispondere: alle 20.30 (Eurosport2), però, il Banco gioca in un Palaverde imbattuto da 5 gare contro una De' Longhi Treviso che punta a vincere per agganciare nuovamente Venezia all'ottavo posto. Ci siamo preparati al meglio, approfittando della sosta per farci trovare pronti sin dal primo minuto dice David Logan, stella di Treviso e grande ex odierno. In corsa per la Coppa Italia c'è anche Varese, che ha gioco facile contro Pistoia: la precisione da 3 di Jakovics (24) e Mayo (19) indirizza la sfida in favore dei lombardi. I toscani restano in corsa per non retrocedere, contro una Trieste pronta a inserire l'ex veneziano Deron Washington, mentre sembra ormai spacciata Pesaro, sconfitta in casa da Cantù. Il nuovo acquisto Troy Williams tradisce (0-6 da tre) e i marchigiani contestati dopo il 14° ko in altrettanti match - vengono distrutti a rimbalzo (35-50), così Burnell (21) guida Cantù al settimo successo.

EUROLEGA

Come il suo amico Austin Daye suo compagno d'asilo a Pesaro quando papà Darren guidava la Scavolini allo scudetto anche Daniel Hackett firma 28 punti, e lo fa da ex di turno contro Milano, spalleggiato da un altro ex Olimpia, Mike James (17 e 11 assist). L'azzurro, che però è intenzionato a dire addio alla Nazionale, guida il Cska Mosca al successo (78-75) a Kaliningrad contro l'Armani, nel 16° turno di Eurolega. All'Armani di Ettore Messina, altro ex della sfida, non basta il +9 di inizio ripresa (32-41) dato da un Tarczewski in doppia cifra (11 e 10 rimbalzi). Milano tornerà in campionato domenica, con la sfida al vertice in casa della Virtus Bologna alle 15.30 su Raidue.

Loris Drudi

