Davis amara Gli azzurri subito ko con il Canada

TENNISMADRID Comincia male l'Italia nelle finali di Coppa Davis: gli azzurri sono stati sconfitti dal Canada. Nel secondo singolare Matteo Berrettini, numero 8 del mondo e reduce dal primo successo azzurro nelle Atp Finals, ha ceduto 7-6, 6-7, 7-6 contro Denis Shapovalov, condannando gli azzurri al ko. In precedenza Fabio Fognini aveva perso nel match d'apertura 7-6, 7-5 con Vasek Pospisil. Domani l'Italia affronterà gli Stati Uniti in un match che a questo punto diventa assolutamente decisivo per giocarsi la qualificazione ai quarti di...