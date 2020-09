BASKET

Otto partite e altrettante vittorie. Il cammino della AX Olimpia Milano in Supercoppa non lascia adito a contestazioni. Anche la finale è (quasi) senza storia: contro la Segafredo Bologna finisce 75-68. Come accaduto con Venezia in semifinale, all'Olimpia bastano i primi venti minuti, 45-33 il parziale, per indirizzare la partita e controllarla nonostante il grande ritorno della Virtus. Che arriva fino al meno tre, 61-58, con una tripla di Teodosic (otto assist per lui alla fine, ma appena 2/13 dal campo) al 36esimo, ma non riesce a completare la rimonta davanti al pubblico di casa.

Grande partita di Gigi Datome, che uscendo dalla panchina mette 17 punti, aggiungendo 6 rimbalzi, decisivi per Milano. Bene anche Punter con 14 punti e Delaney con 11 punti, decisivo soprattutto nella prima parte di partita.

SENZA STORIA

Bologna trova il guizzo nel terzo periodo, 8-18 di parziale a suo favore, ma alla fine risulteranno decisive le 15 palle perse e il 4/24 da tre punti. Alibegovic offre una buona prova con 13 punti, seguito da Abass con 12.

Milano in questo momento sembra essere una squadra molto più completa e solida di tutte le altre. Oggi erano fuori Shields, Roll e Leday per la tradizionale rotazione tra gli stranieri e ha dovuto fare a meno anche di Micov uscito per una botta al gomito già nel primo quarto. Troppo divario.

La finale di Supercoppa ha avuto quasi 2 mila spettatori grazie all'ordinanza della Regione Emilia Romagna. Per il campionato resta al momento valido l'ultimo Dpcm governativo che impedisce di avere pubblico almeno fino al 7 ottobre. Il ministro dello sport Spadafora ha però fatto intendere che potrebbe esserci un'apertura per permettere la presenza di non oltre 700 persone già da domenica prossima. Per l'inizio del campionato Se ne parlerà domani, la speranza sembra concreta.

Marino Petrelli

