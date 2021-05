Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKETFelicità è la parola d'ordine in casa Olimpia Milano all'indomani della vittoria, con brividi finali, contro il Bayern Monaco e la conquista della Final Four di Eurolega, che mancava da 29 anni in casa meneghina. Gigi Datome, uomo chiave della Ax e capitano della nazionale, non nasconde la sua soddisfazione: «È un grande risultato per il club e di chi ne fa parte, averlo raggiunto è un momento di grande felicità per tutti, ora ce...