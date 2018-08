«Dato il massimo, peccato per il podio sfumato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Alla fine è stata una bella gara, ma non sono contento perché mi sarebbe piaciuto salire sul podio» commenta Valentino Rossi «Nelle prime fasi di gara sono riuscito a stare davanti, ma sapevo che era difficile lottare per il podio perché il mio passo non era un granché. Alla fine c'è stata una bella lotta con Crutchlow e sono riuscito a batterlo all'ultima chicane, non è bastato per il podio ma sono due punti in più importanti per il campionato», aggiunge il Dottore. «È un peccato perché sono in forma, sto guidando bene, e...