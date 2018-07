CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dato che Messi e Cristiano Ronaldo non vinceranno il mondiale, è ipotizzabile che, come accaduto numerose volte in passato, il Pallone d'Oro vada a chi solleverà la Coppa. Tipo Cannavaro (2006) o prima ancora Ronaldo (2002), Zidane (1998), Matthaeus (1990) e Paolo Rossi (1982). Ma, in qualche modo, potrebbe pesare anche la vittoria della Champions League, finita per la terza volta di fila nella bacheca del Real Madrid. Solo che anche Sergio Ramos, per dirne uno; o Isco, per dirne un altro, sono andati a casa, alla pari di CR7 e di Kroos. Il...