Dare voce alla panchina per diminuire gli sbagli

LA PROPOSTAROMA Una cosa è assolutamente fuori discussione: una partita di calcio non può più/ancora essere condizionata da un errore dell'arbitro. Tutto ciò poteva accadere (anzi, è accaduto molte volte) quando i direttori di gara non avevano il supporto della tecnologia. Quando, insomma, non c'era il Var. Sbagliare (anzi, continuare a sbagliare) con un secondo (e pure un terzo...) arbitro seduto davanti ad una tv, e in grado di vedere e rivedere un'azione da una decina di angolazioni, è letteralmente assurdo. O, per usare un aggettivo...