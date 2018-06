Danimarca, un jet per papà Knudsen prima del pareggio contro l'Australia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVASAMARA Cuore Danimarca. Nelle ore che hanno preceduto la sfida di ieri contro l'Australia, la Bbc ha raccontato una bella storia di amicizia che travalica anche le tensioni di un Mondiale, quella della fuga di Jonas Knudsen, 25 anni, difensore della nazionale danese. Alla partenza per la Russia il giocatore ha salutato la moglie Trine incinta con la sicurezza che la data prevista per l'arrivo del nascituro gli avrebbe permesso di essere a fianco della consorte al momento del parto. Così non è stato perché la bimba ha deciso di...