L'ATTESALONDRA L'altra finalista, basta seguire le quote offerte dai bookmakers che qui sono sempre ispirati, viene data per scontata. Il torneo itinerante, del resto, da questa settimana si è fermato a Londra, con le ultime tre partite dell'Europeo in programma dentro il tempio del calcio inglese. Dopo Italia-Spagna, ecco la Nazionale di Southgate che ospita, inutile prendersi in giro, la Danimarca, sorpresa della competizione nonostante il...