TORINO Fischietto e lavagna tattica ormai sono superate. Per allenare ai tempi dell'emergenza sanitaria occorrono soprattutto ingegno, fantasia e una buona dose di tecnologia. Cercando di mantenere sempre e comunque le distanze, senza farsi prendere troppo la mano, come successo a Mourinho qualche giorno fa. Pizzicato in un parco nella zona nord di Londra nel pieno di una seduta di lavoro con quattro giocatori del Tottenham, lo Special One ha fatto immediatamente ammenda («Le mie azioni non erano in linea con i protocolli, ognuno di noi deve fare la sua parte»), seguita da una piccata nota ufficiale della società. «A tutti i nostri tesserati è stato ribadito di rispettare il distanziamento sociale».

La Germania è già tornata in campo, ma con protocolli diversificati a causa della sua natura federale. E l'eccezione Werder, unica ancora ferma, secondo le indicazioni dello stato federale. Il Bayern si allena a gruppi, scaglionati, con il pallone ma senza partitella, e i giocatori fanno doccia e pranzo a casa. A Dortmund, Haaland e compagni lavorano a coppie e si presentano al campo già in tenuta da allenamento. Il Barcellona al momento ha altre priorità dopo le dimissioni del vice presidente Emili Rousaud e cinque membri del Consiglio in contrasto con la politica di Bartomeu, mentre Zidane decisamente all'avanguardia - tiene sotto controllo e motiva lo spogliatoio del Real in videoconferenza. L'Osasuna, curiosamente, monitora il sonno dei suoi tesserati, tanto da multare chi entro le 10 del mattino non comunica le ore dormite la notte. In Francia il Psg è in fermento per il futuro di Icardi, Neymar e Tuchel, il giro d'Europa ci riporta in Italia, dove Inter e Juve, in lotta per lo scudetto insieme alla Lazio, vivono momenti ben diversi. Conte è in contatto quasi quotidiano con tutti i calciatori per controllare dieta, abitudini e allenamenti, e gli stranieri all'estero hanno già fatto ritorno alla base ad eccezione di Godin. Sarri invece è più teorico, studia e aspetta i nove giocatori partiti, compreso Ronaldo che nelle ultime settimane si è allenato a Madeira con una regolarità e un'intensità impressionanti, in autogestione.

