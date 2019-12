Dall'Eurocalcio ai Giochi di Tokyo, grandi eventi 2020

IL CALENDARIO

Due grandi eventi dominano il panorama sportivo 2020: gli Europei di calcio e le Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo. Tra i Mondiali ci sarà il ciclismo in Svizzera, i grandi tornei di tennis, la cdm di sci e scherma, e poi F1, Motogp e Ryder Cup.

L'anno inizierà con un turno extra di Premier League (domani e il 2 gennaio) mentre la serie A riprende il 5. Il 20 gennaio inizierà il primo slam della stagione del tennis: l'Australian Open.

Il 2 febbraio l'evento degli eventi negli Usa: il SuperBowl a Miami. Per il basket italico focus sulla Final 8 della Coppa Italia. Torneranno infine anche le coppe europee nel calcio: Champions ed Europa League.

Marzo inizia col botto: a Torino domenica 1 si giocherà la sfida Juve-Inter. Tornano poi i motori col mondiale di F1 che prende il via in Australia. Stesso discorso per la MotoGP che invece partirà con l'ormai consueta gara notturna in Qatar.

Ad aprile il calcio europeo propone i quarti e le semifinali di andata di Champions ed Europa League. Anche tutte le altre discipline entrano nel vivo dei rispettivi campionati e negli Usa iniziano i playoff della Nba.

MAGGIO MESE CALDO

Mese caldissimo sarà maggio, intanto perchè si concludono tutti i principali campionati europei ovvero serie A, Premier, poi Liga, Ligue 1 e Bundesliga.

Per il ciclismo il 9 prenderà il via anche il Giro d'Italia mentre il 10 ci sarà l'inizio degli Internazionali di Tennis a Roma.

A fine mese una raffica di ebventi: parte il Roland Garros, ci sono le Final Four di Eurolega di basket, le finali di Europa League e di Champions.

Anche giugno non scherza perchè per il calcio si giocherà il vero grande Evento ovvero Euro 2020, campionato itinerante che vede l'Italia di Mancini con grandi ambizioni dopo l'ottimo cammino nella fase a girone.

Giugno è anche il mese del via alla Coppa America di vela, che così come l'Eurocalcio terminerà a luglio. Il grande tennis si prenderà il suo spazio con le finali del Roland Garros mentre per le due ruote (ciclismo) ci sarà il via al Tour de France.

LUGLIO DI FINALI

Oltre alla fine di Euro 2020 con la finale prevista a Londra ma inizia, sempre nella City, lo slam con più tradizione: Wimbledon. Dall'altra parte del mondo, a Tokyo, verranno aperti i Giochi Olimpici.

Come sempre agosto è il mese del calciomercato e dell'inizio dei campionati. Per il tennis inizia la stagione del cemento. Inizio settembre è sempre all'insegna dei motori e del tricolore: la F1 corre a Monza mentre la MotoGP a Misano. Poi riprenderanno le coppe. Per gli amanti del golf, la Ryder Cup in Winsconsin. La stagione del ciclismo chiude col Lombardia e parte invece il basket.

