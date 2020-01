Dall'effetto-Ibra all'effetto-Rebic. Dopo aver deciso la sfida contro l'Udinese, il croato diventa match-winner anche nel gelo di Brescia, regalando al Milan l'1-0 e due notti in Europa, con il sesto posto provvisorio in attesa dei match di Cagliari e Parma. Persino troppa grazia, dopo una prova per larghi tratti insufficiente, ma come domenica scorsa Stefano Pioli pesca dalla panchina il jolly con Rebic, inserito al posto di un Leao evanescente. Il croato entra nel momento più difficile, attorno all'ora di gioco e dopo dieci minuti nei quali Gigio Donnarumma regge da solo la baracca sull'assedio dei padroni di casa, con un esaltante Tonali e un indomito Torregrossa a sbattere contro il portiere della Nazionale. Donnarumma e Rebic, il menu è lo stesso della rimonta vincente contro l'Udinese, ma questa volta il Milan non ruggisce, costruisce poco e fatica oltremodo contro la squadra peggiore della Serie A tra le mura amiche, spuntata dall'assenza per squalifica dell'ex Mario Balotelli.

LA SVOLTA

Ma nel momento in cui il crollo sembra imminente, e in cui si è pronti a decretare la fine anticipata dell'effetto-Ibra, o quantomeno a classificarlo come palliativo, ecco il lampo di Rebic, da rapace dell'area di rigore: il terzo gol in due gare del croato reietto nei primi mesi dell'esperienza milanista arriva al 71' quando Calhanoglu trova Ibrahimovic a destra. La bordata-cross, unica nota in una prova poco brillante, genera confusione in area, Joronen sbaglia l'uscita, Chancellor serve inavvertitamente Rebic che non si fa pregare e segna con tunnel a Sabelli. Un lampo, ma tanto basta per il terzo successo consecutivo e per cancellare una vigilia difficile caratterizzata dall'autoesclusione di Lucas Paquetà, per nulla rinfrancato dal colloquio chiesto con Pioli. Il brasiliano arricchisce la lista dei giocatori con la valigia in mano, che comprende anche Piatek pronto a entrare nel finale, ma rimesso a sedere dal gol di Rebic - e Suso.

La serata del Milan sembra promettente, con i tiri immediati di Kessie e Ibra, ma un Brescia dinamico e intraprendente viaggia al doppio con gli inserimenti di Romulo e Bisoli, e un Torregrossa che fa reparto da solo. Al 35' Donnarumma compie la prima prodezza su Ayé di testa su cross di un Sabelli lanciato da un Hernandez che gioca al contrario. L'unico spunto di Theo genera la palla-gol che Ibrahimovic si mangia al 40': nella porta del primo gol italiano, 15 anni fa, lo svedese gira fuori di sinistro da due passi. L'intervallo restituisce un Brescia capace di schiacciare il Milan per un quarto d'ora: al 51' Torregrossa anticipa l'incerto Kjaer e sfiora il palo in semirovesciata. Donnarumma salva in uscita su Bisoli al 55', su gran palla di Tonali, sul prosieguo dell'azione il tiro dell'aspirante erede di Pirlo è deviato in gol da Torregrossa, che però è in furigioco. L'attaccante ci riprova al 59' e al 60', ma trova Gigio che effettua due parate meravigliose. L'ingresso di Rebic fa rialzare la testa al Milan e dopo la prova generale di Calhanoglu al 64' - arriva il gol-vittoria. A legittimare il vantaggio è la traversa di Hernandez su fuga chilometrica all'86', ma sarebbe più il Brescia a meritare il pari, sventato nuovamente al 77' (su Ndoj) da Donnarumma. L'unico fuoriclasse rossonero, grazie al quale il Milan torna a respirare aria d'Europa.

Loris Drudi

