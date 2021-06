Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Dal terrazzo entra una luce intensa, avvolgente. La luce di una Roma che degrada verso il mare, in pace. Dalla luce spunta un uomo che le avversità della vita non hanno piegato, tutt'altro. Walter Sabatini rifugge la pace, ha bisogno del conflitto, vive con affanno ogni attimo, ogni partita. Fabiola, la moglie amatissima, lo vorrebbe acquietato. «E invece io ho dei giramenti improvvisi che non riesco a controllare. Non riesco a godermi la...