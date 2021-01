LEGA DI A

Saranno giorni di riflessione per Paolo Dal Pino, rieletto presidente della Lega serie A, ma alla seconda votazione e con 14 voti (sei astenuti; nella prima votazione 10 i voti a favore). Adesso ha 15 giorni di tempo per decidere se accettare l'incarico: «Non sarebbe clamoroso se rifiutassi. Prendo un impegno se vedo una progettualità. Se vedo che non c'è una visione comune, non perdo un minuto sulle cose», le sue parole. In realtà, in Lega serie A è un periodo di scelte delicate (Media Company). Senza un presidente ci sarebbe una battuta d'arresto rilevante ed è questa, in sostanza, la strategia delle società vicine a Claudio Lotito. Nella prima votazione i contrari sono stati Lazio, Atalanta, Crotone, Genoa, Inter, Fiorentina, Napoli, Sampdoria, Udinese e Verona, mentre nella seconda Genoa, Inter, Sampdoria e Udinese hanno cambiato idea. Invece, Luigi De Siervo è stato rieletto in prima votazione con 15 voti nel ruolo di amministratore delegato (secondo mandato). Alcuni club dopo il primo voto hanno chiesto se proseguire con la votazione del presidente oppure con le altre all'ordine del giorno. Diciotto club su 20 hanno deciso di continuare con la votazione. Eletti i consiglieri di Lega: Scaroni (Milan), Luca Percassi (Atalanta), Setti (Verona) e Giulini (Cagliari). Conferma per Lotito e Marotta, rieletti come consiglieri federali. Infine, i cinque membri per il Cda della Media Company sono Agnelli (Juventus), De Laurentiis (Napoli), Campoccia (Udinese), Fienga (Roma) e Fenucci (Bologna). Per il sesto posto ballottaggio nella prossima assemblea fra Vidal (Sampdoria) e Carnevali (Sassuolo). E verrà scelto anche il presidente della Media Company.

Salvatore Riggio

