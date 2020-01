Dal Pino: «Diritti tv, soluzione in sei mesi»

LEGA DI SERIE A

MILANO «Il nostro calcio deve tornare a essere il più bello e più visto al mondo, dobbiamo accelerare». Il nuovo presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, intende subito dare una sterzata all'associazione dei club, affrontando «la bellissima sfida» di trasformarla in una media company che da subito affronti la vendita dei diritti tv, attesa nel giro di sei mesi. La prima delibera, però, ha riguardato lo statuto e la necessità di modificare gli aspetti che più problemi hanno creato negli ultimi mesi, ossia il sistema elettivo e quello dei conflitti. Dal Pino intanto ha subito preso in pugno un'assemblea troppo spesso spaccata, anche sulla sua elezione.

«Fra le 20 società ci possono essere punti di vista diversi, ma Lega deve occuparsi del bene comune», ha tagliato corto il manager milanese, trent'anni di carriera fra editoria e telecomunicazioni, gli ultimi dieci trascorsi in Brasile.

«Il tema è spostare l'attenzione dal nazionale all'internazionale», ha detto spiegando che significa anche maggiore sensibilità alle esigenze di mercato per gli orari delle partite. Sperando di non soffrire troppo la saudade, la sua esperienza di telespettatore in Sudamerica gli fa dire che in quell'area il calcio italiano ha perso appeal. «Prima la Serie A in Brasile si vedeva su Espn e Fox, ora solo su Rai Italia, e così si esce dalle tv delle famiglie. In vari Paesi non ci siamo» ha sottolineato.

Attualmente i diritti internazionali fruttano 371 milioni di euro, mentre sfiorano il miliardo quelli nazionali, che il nuovo presidente spera di assegnare nel giro di «un semestre». Sono già iniziati i contatti con gli attuali licenziatari, Sky e Dazn, oltre che con Mediapro, e gli Ott, a partire da Amazon.

