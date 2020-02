dal nostro inviato

PESARO Reyer, piacere di stupirvi. Ancora una volta, sempre allo stesso modo e con la stessa ricetta. La Coppa Italia è degli orogranata! L'ha vinta quando tutto sembrava remare contro, in una Final Eight agguantata in extremis per un felice gioco di combinazioni che ha consegnato alla squadra di De Raffaele l'ottavo e ultimo posto utile per giocarsi il trofeo. Una manifestazione che sembrava stregata dove la Reyer aveva collezionato finora solo brutte figure uscendo sempre ai quarti, spesso partendo da favorita. A questa finale invece era arrivata a fari spenti con davanti due montagne troppo alte da scalare anche per i campioni d'Italia: la Virtus Bologna di Teodosic e la Milano di Ettore Messina e Rodriguez.

COACH VINCENTE

E nell'edizione in cui forse nessuno chiedeva nulla, gli orogranata si sono inventati un cammino pazzesco, inatteso per tanti, ma non per coach Walter De Raffaele che ci ha sempre creduto assieme a una società che è riuscita, alla fine della fiera, a mettere in bacheca l'ennesimo trofeo (il quarto in 4 anni) battendo nella finale anche Brindisi sostenuta da oltre duemila tifosi, molti più di quelli orogranata, comunque rumorosissimi, in una giornata che ha consegnato nuovamente alla storia la Reyer Venezia.

LA FISICITÀ

Una partita difficile da interpretare, con tante variabili tecniche con da una parte Brindisi forte del suo atletismo e dalla devastante capacità di giocare sul ritmo e dall'altra una Reyer che ha messo sul piatto una maggiore fisicità (che non è necessariamente atletismo), una qualità tecnica superiore e sicuramente una maggiore solidità e durezza mentale che poi è quella che ha spesso permesso alla Reyer in questi anni di mettere il naso avanti mostrando un sistema difensivo superiore a qualsiasi altra squadra.

In poche parole il marchio di fabbrica di coach Walter De Raffaele, un vero gigante in questo fondamentale. E così è stato anche ieri a Pesaro in un'atmosfera da brividi dove la Reyer non ha perso mai la testa dimostrando ancora una volta perché è riuscita a vincere due scudetti negli ultimi tre anni.

E la Reyer l'ha fatto partendo fortissimo nel primo quarto segnato soprattutto dai giochi in pick'n roll tra De Nicolao e Watt e dalle bombe di Tonut con Brindisi che è parzialmente rientrata soltanto nel momento in cui Stone ha rilevato De Nicolao nello spot 1 con la Reyer che negli ultimi 4 minuti si è letteralmente bloccata in attacco nei giochi contro difesa schierata. Ma al 10' è comunque 18 a 8 per gli orogranata.

IL SECONDO QUARTO

In avvio di secondo quarto Sutton ha già tre falli e Vitucci lo fa accomodare in panchina ma la Reyer, ancora con Stone da 1, non ne approfitta e nemmeno il ritorno in campo di De Nicolao sembra cambiare le cose con gli orogranata che non vedono più il canestro e con la squadra di Vitucci che aumenta a sua volta la pressione difensiva ricucendo in parte lo strappo soprattutto con Banks.

Il problema è che la Reyer in difesa inizia a mostrare più di qualche crepa sugli aiuti e con in campo un Filloy imbarazzante (34 a 30 al 20').

Si riparte con la Reyer che fugge nuovamente con De Nicolao in campo e con Daye che finalmente entra in partita segnando e consegnando a Watt uno splendido assist. La partita rimane in equilibrio con Brindisi che però si conquista a rimbalzo troppe seconde occasioni che costano care alla Reyer che non riesce a scrollarsi di dosso i pugliesi (50 a 43 al 30').

LA VOLATA FINALE

Nell'ultimo quarto la Reyer mette sul piatto la sua proverbiale solidità mentale con Brindisi che sparacchia da fuori contro una difesa adattata bellissima degli orogranata. Tonut mette una tripla pazzesca nel momento chiave del match e la Reyer vola sul più 14 (65 a 51 al 35'). Tutto finito? Macchè. Brindisi rientra ancora con un immenso Banks a 3 minuti dalla fine e in un amen i pugliesi sono lì, a meno 4 (65 a 61). La Reyer rischia moltissimo, ma Austin Daye mette la bomba e stavolta Brindisi non si rialza più.

La Coppa Italia è della Reyer Venezia con la curva orogranata impazzita di felicità.

L'ennesimo capolavoro è servito.

Stefano Babato

