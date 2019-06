CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

dal nostro inviatoATENE L'artista della serata allo stadio Oaka è Mancini. Guarda alla qualità e alla forma e fa l'enplein nelle qualificazioni verso Euro 2020: 3 successi in 3 match. Emerson si prende la scena con Barella e Insigne. Bonucci segna ma sbanda nella difesa che non prende gol da 6 partite.SIRIGU 6Conquista il voto per il volo, anche se da spiaggia, sulla conclusione potente di Fortounis. Protagonista, insieme con Donnarumma, della striscia positiva: l'Italia non prende gol 568 minuti. Concentrato FLORENZI 6Fa il terzino di ruolo...