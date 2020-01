DAKAR TRAGICA MORTO GONCALVES

IL RAID

Erano passate da poco le dieci del mattino in Arabia Saudita quando Toby Price, alfiere KTM, transitava lungo il chilometro 276 della settima tappa di questa Dakar 2020. E' stato in quel momento che l'alfiere australiano si ha notato Paulo Goncalves in terra, sbalzato dalla sua moto, esanime. Price non ha avuto alcun sussulto: si è fermato per soccorrere l'avversario e, accortosi immediatamente dell'estrema gravità della situazione, ha allertato i soccorsi che, una volta giunti sul luogo dell'incidente, hanno trovato il pilota in arresto respiratorio. Goncalves, 40 anni, è stato rianimato sul posto ed evacuato successivamente in elicottero all'ospedale di Layla, dove non vi è stato altro da fare che constatarne ufficialmente il decesso.

LE REAZIONI

Una giornata tragica, conclusasi con la vittoria tra le moto di Barreda, passata poi a Benavides grazie ad un abbuono ricevuto per aver prestato soccorso a Goncalves insieme a Price, e di Carlos Sainz tra le auto, papà del pilota del team McLaren di Formula 1 e storico rallysta, con Fernando Alonso sesto a bordo del suo Toyota Hilux. Al bivacco di Al Dawasir però, si respira l'assordante silenzio di chi ha perso un compagno d'avventura: «Questi sono momenti molto duri. Siamo qui per sognare, divertirci e vedere persone felici. Sappiamo che le moto sono pericolose» ha riferito David Castera, direttore della Corsa: «Ho fatto cinque Dakar in moto, e so che quando parti la mattina, a volte hai un buco allo stomaco, perché sai che se qualcosa va storto, non hai protezioni». «È una legge che fa parte del nostro sport, della nostra carriera e della nostra passione. Ma la vita è al di sopra di tutto, e quindi è difficile accettarlo», ha riferito Alonso una volta appresa la notizia.

SCIA DI SANGUE

Già, questa è la tragica legge della Dakar. Paulo Goncalves la conosceva alla perfezione, così come tutti i piloti che volontariamente partecipano a questa folle corsa ideata da Thierry Sabine. Alla Dakar si può partire, ma può accadere di non tornare. Mai più. È il suo fascino insito, rimasto immutato nonostante le grandi dotazioni in termini di supporto per i piloti, lunghezza delle prove speciali, e sicurezza passiva introdotti nel corso degli anni, figlie di profonde riflessioni dovute alla lunga scia di morti che, dal 1979 ad oggi, ha costellato questa pazza idea di Thierry Sabine. Sono infatti 64, 29 dei quali partecipanti alla competizione, tra piloti e copiloti, le persone che hanno dovuto pagare il conto alla Signora in Nero. Tra questi, tra l'altro, anche lo stesso ideatore, Sabine, morto nel 1986 con il proprio elicottero, mentre seguiva proprio le fasi di gara della carovana di auto, moto e camion, nel deserto del Mali. Morire alla Dakar non è una questione di inesperienza o superficialità: Goncalves, secondo nel 2015 con il battaglione Honda, e campione del mondo Cross Country nel 2013, era passato quest'anno alla Hero per poter disputare la sua tredicesima edizione. Paulo era un veterano, morto a due giorni di distanza da quello che era l'anniversario della scomparsa di Fabrizio Meoni, altro grande dakariano, che proprio 11 gennaio di quindici anni fa perse la vita tra le dune della Mauritania in quello che era il suo ultimo Rally Raid, dopo averne conquistati due tra le rive del Lago Rosa.

Flavio Atzori

