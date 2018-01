DAKAR, INFERNO DI SABBIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTORIPlace du Trocadero, Parigi, e Lima, capitale del Perù. E' difficile credere che esistano due posti più lontani tra loro e non soltanto per distanza chilometrica eppure una corsa, la più massacrante del Mondo, li ha uniti. Quarant'anni fa, la Parigi-Dakar prendeva il via dalla Ville Lumière, sabato lo farà da Lima: non si corre più in Africa, le dinamiche della gara sono cambiate anche per via del progresso tecnologico (che caratterizza i mezzi ma anche la navigazione), ma il sapore è lo stesso. Per chi parte per vincere e per...