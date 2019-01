Dakar, festa e vittorie per Toyota (auto) e Ktm (moto)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RALLYProprio 7 mesi dopo aver rotto il sortilegio alle 24 Ore di Le Mans, la Toyota si ripete a Lima, traguardo della Dakar 2019, dove la Casa giapponese ha festeggiato la storica prima vittoria grazie allo specialista Nasser Al-Attiyah. Il principe qatariota, al terzo successo, ha evitato gli errori in cui sono invece incappati Stephane Peterhansel, il campione uscente Carlos Sainz e l'altro ex iridato rally Sebastien Loeb, terzo a quasi 2 ore con la Peugeot e preceduto anche dallo spagnolo Nani Roma (Mini). Al-Attiyah ora guarda al 2020 non...