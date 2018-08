Daisy supera i test medici: sarà in pedana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOLa discobola azzurra Daisy Osakue parteciperà agli Europei di atletica. Sottoposta ad una visita di controllo all'Istituto di medicina dello sport del Coni, ieri a Roma, ha ottenuto il via libera dei medici. L'occhio sinistro, ferito da un uovo lanciato da un'auto in corsa mentre tornava a casa, a Moncalieri, migliora e l'azzurra può quindi sospendere progressivamente la terapia cortisonica che metteva in dubbio la presenza a Berlino della primatista italiana Under 23 di lancio del disco.«Finalmente una buona notizia in questa...