Daisy, la discobola aggredita, a rischio forfait per gli Europei

ATLETICADaisy si, Daisy no. La partecipazione della giovane discobola azzurra, Daisy Osakue, ai prossimi Campionati Europei di atletica a Berlino torna in forte dubbio. Colpa delle cure, a base di cortisone e dunque a potenziale rischio doping, a cui la giovane (nata a Torino da genitori nigeriani) si sta sottoponendo dopo essere stata colpita in pieno volto da un uovo lanciato da un'auto in corsa, domenica notte a Moncalieri. Lo ha fatto sapere il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante i lavori della Giunta: «Ho parlato con Alfio...