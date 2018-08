Daisy, disco di grande felicità: «Il mio trampolino di lancio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIO (v.zag.) Gli occhi dell'Italia sono stati tutti per Daisy Osakue, la 22enne di Moncalieri, che è arrivata a un sorprendente 5° posto nel disco. Meno di due settimane fa la ragazza venne raggiunta ad un occhio da un uovo lanciato da un'auto in corsa che gli procurò una lesione curata con cortisone. Si scatenarono polemiche fino alla confessione: «Una goliardata», si sono giustificati gli autori, suoi coetanei. Lei - primatista italiana Under 23, si è ripresa ed è riuscita con tanta forza di volontà a guarire, al punto da...