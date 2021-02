Dai risultati delle prove, e confidando che il terreno di gara diventi ancora più duro, che si geli, con questo freddo intenso, posso pensare che per la discesa libera di oggi ci siano le condizioni perfette per Dominik Paris. Ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove cronometrate; può fare davvero bene, con la pista ghiacciata, dove fai fatica ad avere la presa di spigolo. Però Domme deve focalizzarsi sul fatto che questa è una pista nuova, non è più quella pista che lo ha deluso due anni fa, ai campionati italiani assoluti, nel marzo 2019. Lì c'era caldo, la neve era morbida, una condizione che Paris non ama per nulla. Quell'anno veniva da una stagione trionfale in Coppa del mondo, con sette vittorie, e fare male agli Italiani lo contrariò. Così ha maturato un pensiero negativo, nei confronti della Vertigine, sulla Tofana. So bene anch'io cosa vuol dire, mi è successo: fai una bellissima stagione in Coppa, vinci diverse gare, sei l'uomo da battere, arrivi in primavera a fare gli Italiani e sei convinto di stravincere, invece le prendi. Va a finire che riversi la tua contrarietà sulla pista.

Invece oggi Paris viene dalle prove cronometrate con il miglior tempo: questo dovrebbe dargli la motivazione, la carica giusta. I giorni scorsi ci sono state alcune questioni tecniche, lui e altri atleti si sono lamentati, hanno chiesto di aprire un po' di più alcune porte, per dare maggior velocità al tracciato, e sono stati accontentati. Hanno convenuto anche loro che adesso si scende meglio. Per questo posso pensare che Domme sia uno dei favoriti, nella discesa libera di oggi, per andare a medaglia. Per ragionamenti analoghi vedo bene lo svizzero Beat Feuz. Su questa pista, con questa neve, sono pericolosi anche gli austriaci Max Franz e Vincent Kriechmayr, che ha già vinto il supergigante di giovedì e ha imparato a conoscere e apprezzare la Vertigine.

