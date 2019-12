Da zero all'Olimpo in 7 anni: un'impresa senza precedenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIACONEGLIANO La maledetta - in questo caso sì, ci sta - prova televisiva ricaccia in gola l' urlo di gioia che si sta alzando da tutta Conegliano: riguardando l'azione che pare a tutti quella dell'apoteosi, l'inflessibile arbitro Wang chiama la palla, murata sul mezzo metro dai tentacoli della Geerties, fuori. Questione di centimetri. Nell'azione seguente accade quello che un'intera città, per non dire un'intera provincia e un'intera regione, si attende: la splendida Paola Egonu piazza il suo 33esimo punto della sua stratosferica...