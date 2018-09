Da Tyson a Cantona, quando i campioni perdono la testa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PRECEDENTILa follia di Romano Fenati che durante il gp di San Marino a Misano ha colpito la leva del freno anteriore di Stefano Manzi rientra a pieno titolo in una sorta di galleria degli orrori del mondo sportivo. Dalla testata di Zinedine Zidane a Materazzi nella finale dei Mondiali 2006, al morso di Mike Tyson, senza dimenticare i duelli autoscontro in Formula 1 tra Ayrton Senna e Alain Prost o tra Michael Schumacher e Jacques Villeneuve e quelli più recenti, in motogp tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Nella black list anche il...