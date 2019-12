Da Totti a CR7: a Marassi c'è la porta dei miracoli

LA CURIOSITÀ

All'anagrafe del Comune di Genova è Luigi Ferraris. Ma è altrettanto indiscutibilmente meglio Marassi, come il quartiere e sì, come il carcere lì a due passi. Poi le quattro torri, i tiranti, il colore rosso che fa tanto rivoluzione industriale e Inghilterra, dove il calcio ha dato i primi vagiti. Sarà forse per quell'analogia di idee e di rimandi nostalgici che Eupalla - la dea laica della pedata, venerata da Gioann Brera fu Carlo - ha scelto lo stadio più inglese del panorama italiano per eleggerlo a palcoscenico di alcune delle più belle giocate degli ultimi anni. Tutte concentrate nel lato nord dell'impianto, sotto la Gradinata Nord. In un'anonima porta da calcio trasformata in tela su cui dipingere capolavori. Il primo fu il pallonetto di Ortega, poi arrivò il colpo da biliardo di Totti, seguì Cassano ed un gol da centrocampo alla Juventus con Ronaldo, l'altra sera, a chiudere volando, almeno per ora, la carrellata di gol fantasmagorici in quell'anonima porta sotto la Nord. Coincidenze. Forse. Fatto sta che la porta sotto la Nord di Marassi ha visto cose che noi umani...

TACCO DI CASSANO

È il 21 marzo 1999, la Sampdoria (che di lì a poco scenderà in B) ospita l'Inter che schiera Pagliuca, Javier Zanetti, Zamorano, Roberto Baggio: finisce 4-0 per i padroni di casa e a chiudere la contesa è il burrito Ariel Ortega con un pallonetto mandato dritto nel sette da fuori area, di esterno destro, di prima, su imbeccata di Montella. 26 novembre 2006, Samp-Roma (finale 2-4). Nel lato Nord di Marassi, Francesco Totti riceve palla da un cross: di sinistro, al volo, marcato, la incrocia e inchioda Berni. Impossibile da pensare, irrealizzabile da fare, a meno che tu non ti chiami Totti. Ancora porta Nord: 21 marzo 2010, Cassano lancia la Samp verso la Champions stoppando di tacco un pallone dalla retrovie e calciando di prima verso la porta da una trentina di metri. 1-0, Juve (di Zaccheroni) battuta. E arriviamo all'altra sera, alla cronaca, già impreziosita da un gioiello al volo di Dybala, sempre nel lato Nord di Marassi. Al minuto 45' (quando segnare vuol dire imprimere una bella spallata alla contesa) Ronaldo impatta a 2,56 metri d'altezza. Palla sotto l'incrocio: game, set, match. Ma quello che lo manda nella storia è il tempo di permanenza in aria. CR7 l'altra sera volava. Come Pelé a Mexico 70. Un'altra rete del re, nel lato Nord di Marassi, nella porta prescelta per la magia. Dove anche gli autogol non sono mai banali. Chiedere a Cesare Bovo, autore di un'autorete il 18 novembre 2012. Giocava all'epoca nel Genoa. La Nord è la porta sotto la gradinata rossoblù. Quell'autogol fu di tacco. Sotto la Nord. In un derby con la Samp. Poi perso.

Nicola Munaro

