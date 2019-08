Da sabato la Vuelta, Aru guida gli italiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sabato da Torrevieja, Alejandro Valverde partirà per la 74ma Vuelta di Spagna con il numero 1 sulle spalle. Il murciano, che l'anno scorso ha lottato fino alla fine per la vittoria, poi andata a Simon Yates, tornerà a disputare una delle gare che più lo appassionano e che vinse nel 2009. La Movistar lo sosterrà per un nuovo assalto al primato. Avversari da battere l'ecuadoriano Richard Carapaz, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, e il colombiano Nairo Quintana, che mise le mani sulla Vuelta nel 2016.Saranno 13 i corridori italiani al via:...