IL PIANOROMA Mancini è come se avesse appena cominciato il suo percorso. Basta dare uno sguardo al calendario che lo attende dopo l'estate per rendersene conto. In tre anni e due mesi ha riqualificato la Nazionale e domenica sera conquistato il suo primo trofeo che è stata la conseguenza dei record seminati dalle qualificazioni europee a Wembley. Ma meno di due mesi fa ha rinnovato il suo accordo con la Federcalcio, altre quattro stagioni...