CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Da parecchi anni il campionato di serie A, a questo punto del girone di ritorno, aveva già chiaramente indicato la squadra che si sarebbe cucito nel petto lo scudetto: la Juventus. L'undici bianconero, prima guidato da Antonio Conte e poi da Massimiliano Allegri, sembrava aver trovato la formula per imporre il proprio gioco e per scegliere i giocatori vincenti. Quest'anno le cose apparivano subito cambiate, la Juve perdeva qualche colpo ed entravano in scena, con legittime pretese, le squadre che da tempo aspettavano di diventare...